新台幣勁揚2.39角 逾1個半月單日最大升幅
2016-09-19 16:09
〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，加權指數飆漲250點，直接站上9100點，新台幣匯率盤中升幅亦不斷擴大，勁揚超過2角並升破31.5元關卡。
新台幣終場強升2.39角，創逾1個半月單日最大升幅，以31.45元兌1美元作收，匯價連3升並創1週多新高，台北外匯經紀公司成交量達10.45億美元。
外匯交易員表示，外資今日大舉匯入，買超台股113億元，終結先前連續5個交易日，累計賣超428億元，成為股、匯雙漲的重要動能。
新台幣今以31.690元開出，最高31.404元、最低31.690元，終場收31.450元。
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