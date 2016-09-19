致敬陳金鋒？台股今天收盤竟是這數字

陳金鋒的經典背號「52」將在桃園隊退休。（資料照，記者林正堃攝）

2016-09-19 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕本季結束將告別球員身分的「台灣巨砲」陳金鋒，昨（18日）在桃園棒球場舉行盛大的引退賽，而他的背號「52」也將在Lamigo桃猿隊正式退休。

一提到陳金鋒的背號，許多球迷就能馬上回答出是52號，昨天桃園球場，因為陳金鋒引退儀式，吸引了20052人進場，不但打破中華職棒歷年來的例行賽觀眾人數紀錄，尾數52也被認為是致敬鋒哥的表現。

無獨有偶，今（19日）台股在中秋連假過後，加權指數開高走高，大漲250.58點，以9152.88點作收，創下今年以來單日最高漲點；眼尖的球迷發現，最後4個數字為「5288」，好像是在跟鋒哥作告別。

甚至有球迷戲稱，前面的91也是在致敬陳金鋒在大聯盟道奇隊4年的打擊率0.091（22打數2安打），種種巧合令球迷津津樂道。