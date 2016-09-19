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蘋概股領軍！台股強漲250.58點 創今年最高漲點

今日台股以9152.88點作收、上漲250.58點， 為今年以來單日最高漲點，成交量達969.87億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-19  14:16

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果新上市的iPhone 7/7 Plus傳出熱賣，激勵蘋果供應鏈強漲，股王大立光與市值王台積電漲幅也逾5％，鴻海、日月光也超過3％，蘋概股一片紅通通，加上光電、金融、食品、塑膠等類股也紛勁掦，拉抬台股在中秋連假過後，加權指數開高走高，以9152.88點作收、上漲250.58點， 為今年以來單日最高漲點，成交量達969.87億元。

市場原不看好iPhone 7/7 Plus銷售情況，中秋連假前，台股收8902.3點，蘋概股多數表現疲軟；連續假期間，蘋果新上市的iPhone 7/7 Plus傳出熱賣，超過市場預期，激勵蘋果股價大漲，帶動蘋概股今表現格外強勢，台股今展現變盤的量能，一開盤就突破9千點大關，以9003.41點開出，隨即開高走高，尾盤並拉高到9155.38點，最後收9152.88點，超越今年5月下旬大漲過245點最高漲點紀錄。

蘋概股大立光今收盤價3800元、上漲205元，漲幅達5.7%；台積電回升到182.5元，上漲9元、漲幅達5.19%；可成與和碩漲幅逾7%、鴻準漲幅6.83%、臻鼎-KY漲幅5.62%、鴻海漲幅3.83%、日月光漲幅3.3%，蘋概股股價表現紅通通。

相較蘋概股的走強，非蘋陣營的宏達電（2498）也不甘示弱，受惠明天發表新機款的利多效應，宏達電股價演出慶祝行情，攻上82.8元漲停價。

今天上市各類股以電子零組件、半導體、油電燃氣表現最強，漲幅皆超過4%，光電類股、電腦及周邊與機電類股漲幅各超過3%次之，金融、食品、塑化、生技醫療類股皆漲2%，鋼鐵、航運、營建、紡織類股也小漲；僅造紙與化光類股下跌。

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