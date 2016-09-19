UA認證 羽絨衣廠廣越下半年投產

2016-09-19 13:53

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣羽絨服廠廣越（4438）是Adidas、Nike、Columbia多家國際品牌認證的加工廠，製造實力雄厚，最近UA驗廠認證通過，預估明年下半年投入生產；並持續佈局南向、西進，將以上下游垂直整合優勢，防守門檻高、取代性低的羽絨服市場大餅。

廣越集團佈局南向、西進。目前分別於越南及中國共設有三個主要加工廠、共有305條生產線，月產能達850,000件，呈現產能滿載狀態，未來將在以越南前江與隆安擴廠，隆安廠預計2016年Q4可完成建廠，2017年初可投入生產。另外，廣越於中國大陸沭陽100%轉投資尚弘羽絨公司，供應鴨毛及鵝毛原料，可穩定原料來源、價格及達到準確的客戶交期。

廣越近年來營收及獲利表現亮眼，近5年EPS皆超過7元以上。今年8月單月業績15.45億，月成長率高達48%，創下今年營收新高。

法人預估，在國際知名品牌市場逐漸回溫情形下，可望推升廣越 9月份業績再創營收歷史新高，且明後年業績皆可望再回歸雙位數成長之步調。

廣越將在10月中旬掛牌上市，今天再興櫃股價下跌1.29%，報198元。