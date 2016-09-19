台股收盤上漲250.58點 報9152.88點
2016-09-19 13:39
台北股市今天收盤上漲250.58點，漲幅2.81％，報9152.88點，成交金額為969.87億元。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲250.58點，漲幅2.81％，報9152.88點，成交金額為969.87億元。
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