股匯雙漲 新台幣狂飆逾2角
2016-09-19 12:11
〔記者盧冠誠／台北報導〕中秋連假過後首個交易日，台灣金融市場即上演股、匯雙漲行情，新台幣匯率盤中升幅不斷擴大，接連升破31.6元、31.5元兩道關卡，狂飆超過2角。
新台幣中午暫以31.435元兌1美元作收，勁揚2.54角，台北外匯經紀公司成交量為7.84億美元。
外匯交易員表示，受惠台股大漲超過200點，加權指數不僅收復9000點大關，盤中還衝破9100點，吸引外資匯入，成為推升新台幣的重要動能，若熱錢持續蜂擁而至，配合股市上攻，匯價仍有進一步升值壓力。
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