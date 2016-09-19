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對流雲系旺盛 中部、東部以南8縣市大雨特報 股匯雙漲 新台幣狂飆逾2角
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股匯雙漲 新台幣狂飆逾2角

2016-09-19  12:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕中秋連假過後首個交易日，台灣金融市場即上演股、匯雙漲行情，新台幣匯率盤中升幅不斷擴大，接連升破31.6元、31.5元兩道關卡，狂飆超過2角。

新台幣中午暫以31.435元兌1美元作收，勁揚2.54角，台北外匯經紀公司成交量為7.84億美元。

外匯交易員表示，受惠台股大漲超過200點，加權指數不僅收復9000點大關，盤中還衝破9100點，吸引外資匯入，成為推升新台幣的重要動能，若熱錢持續蜂擁而至，配合股市上攻，匯價仍有進一步升值壓力。

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  • 股匯雙漲，新台幣狂飆逾2角。（圖擷取自台銀牌告匯率）

    股匯雙漲，新台幣狂飆逾2角。（圖擷取自台銀牌告匯率）

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