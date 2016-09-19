iPhone 7銷售優於預期 投信：台灣科技股可望再吸金
2016-09-19 11:35
〔記者卓怡君／台北報導〕本週全球關注焦點在於美國FED是否會升息，目前市場一般預期9月升息機率仍低，投信法人認為，在資金行情推升下，預期市場情緒可恢復，外資可望再回流具高殖利率優勢的台股，近期可留意蘋果新手機、筆電為科技股帶來利多題材。
目前美國整體經濟表現持穩，但其8月就業報告、ISM製造業指數略低於市場預期，加上11月美國總統大選仍有不確定性，市場研判本週宣布升息機率低，而年底升息機率則超過五成。
永豐高科技基金經理人楊明昌指出，三星 Galaxy Note 7 事件引起關注，使得三星手機銷售面臨挑戰，而蘋果新手機iPhone 7因原先市場對其銷售成績預期低，結果反而出現優於預期的情況，股價上週出現大反攻，漲幅逾1成，也帶動蘋果手機及相關的台系手機零件供應鏈19日出現明顯反彈，並推升台股指數大漲逾1%。
第三季原本就是科技業鋪貨以及新品題材發表的旺季，楊明昌認為，短期美國升息機率仍低，而台灣經濟數據包含GDP及景氣對策訊號已出現落底回升，出口數據已連續兩個月出現正成長，外資雖然9月來賣超居多，但目前升息機率仍低、台股高殖利率優勢加上蘋果手機銷售優於預期、10月全新筆電發表會在即，不乏回頭買超誘因，預期科技股在蘋概股領軍下很有機會表現。短線看好半導體、APPLE相關標的，中長期題材則看好生技、汽車電子、通訊網路領域等。
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