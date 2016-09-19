聯發科搶攻美國市場 為Sprint開發新款手機上市

聯發科積極搶攻美國市場，為美國電信商Sprint打造新款手機。（記者卓怡君攝）

2016-09-19 10:22

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）拓展美國市場跨出重要一步！聯發科今日宣布為Sprint所開發的第一款智慧型手機正式上市，也代表內建聯發科技高階曦力晶片的智慧型手機首度於美國的主要營運商網路上銷售，此款由Sprint所推出的 LG X power智慧型手機採用聯發科曦力P10晶片，具備高效能、低功耗且體積小的特色，輕薄時尚的產品設計。

聯發科副總經理暨北美事業開發總經理Mohit Bhushan表示，這次與Sprint及LG合作推出採用聯發科曦力晶片的全球全模智慧型手機是聯發科在北美市場一個重要里程碑，聯發科持續投資研發高階數據機功能 （Modem feature），以滿足Sprint的網路需求，並希望在2017年以及未來，能有更多採用聯發科晶片的智慧型裝置在Sprint網路上銷售。

聯發科曦力P10內建高效能4G LTE八核心處理器，同時支援CDMA2000、WCDMA、HSPA+和GSM等網路 ，聯發科投入大量時間與資源優化LTE載波聚合技術，讓Sprint LTE+網路能提供用戶超高速資料傳輸和提高網路容量，以大幅改善用戶數據服務品質。

Sprint產品開發副總經理Ryan Sullivan表示，LG X power手機是Sprint網路首款採用聯發科晶片組的智慧型手機，聯發科曦力P10讓用戶能以更容易負擔的價格輕鬆享有Sprint LTE+ 網路的特點。

聯發科曦力P10具備完整的多媒體功能，包括支援電玩等級的繪圖處理，以及支援LG X power的5.3吋HD觸控螢幕顯示的高畫質螢幕技術。另外，聯發科技的高階晶片還提供許多高階功能如高傳真、高淨度音效技術，與提升光線捕捉感應、增強色彩解析度的雙鏡頭，以滿足追求優越品質的絕佳消費者體驗。

LG X power目前已開放Boost Mobile及Sprint用戶選購。這款智慧型手機搭載800萬畫素後置鏡頭與500萬畫素前置鏡頭相機、1.8GHz 八核心處理器、AndroidTM 6.0作業系統與長效電池。