中秋變盤 台股暴漲近200點將近9100

台股暴漲近200點。（圖擷取自台灣證交所）

2016-09-19 09:56

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果新機i7週末銷售告捷，蘋果股價單週累積漲幅11%，為五年來最高，市值超過兩兆台幣，台灣蘋概股受此激勵，今早衝鋒，扭轉中秋前被唱衰蘋果沒有新意的頹勢，目前大盤上漲近200點，加權指數逼近9100大關。

台積電（2330）漲7元、半根停板，報181.5元；大立光（3008）漲160元、半根停板，報3755元；可成（2474）漲9.5元、4％，報261.5元；玉晶光（3206）漲1.2元、2.37％，報51.9元。