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大立光、台積電等蘋概股領軍 台股漲逾160點

蘋概股發威，台股開盤大漲逾160點。（圖擷取自yahoo股市）

2016-09-19  09:26

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果新上市的iPhone 7/7 Plus傳出熱賣，激勵蘋果供應鏈強漲，股王大立光早盤漲幅達3.7%以上，市值王台積電漲幅也逾3％，鴻海也超過2.5％，蘋概股一片紅通通，加上光電等類股紛勁掦，拉抬台股在中秋連假過後，開盤就站上9千點，並開高走高，早盤一度漲逾160點。

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