9/19重要財經新聞一覽
自由時報財經︰青貧族苦哈哈 去年所得倒退19年
青年貧窮問題未見改善！行政院主計總處調查，去年四十歲以下所得收入者共四六四．九萬人，平均年所得雖較前年略增，但仍倒退十七至十九年；其中，未滿卅歲所得倒退十七年，卅至卅四歲、卅五至卅九歲所得均倒退十九年。而且，這份統計並未考量通膨因素，青年實質所得倒退情況其實更嚴重。
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蘋果日報財經︰補Note 7洞? 三星急賣股
旗下最新智慧手機GALAXY Note 7傳出多起自燃意外的南韓三星電子（SAMSUNG ELECTRONICS），似乎正在挖東牆補西牆。三星昨宣布，已出售荷蘭半導體公司艾司摩爾（ASML）和夏普等4家海外科技公司的股權，這些交易估計使三星進帳11.32億美元（359億元台幣）。
經濟日報財經︰i7熱賣 蘋果要鴻海準備擴產
蘋果iPhone 7新機上市後銷售超乎預期，連蘋果公司自己都嚇一跳，iPhone 7最大組裝廠鴻海內部消息傳出，蘋果已要求鴻海隨時準備擴產。據悉，鴻海內部評估，iPhone 7銷售有機會不遜於前一代熱銷的iPhone 6。
工商時報財經︰通吃i7晶片 台積大贏家
蘋果iPhone 7/7 Plus全球熱賣，銷售力道直逼兩年前推出的iPhone 6。雖然此次蘋果針對不同市場推出不同型號機種，並分別採用英特爾及高通的數據機基頻晶片平台方案，但不論哪一種，都是由台積電代工生產，再加上iPhone 7/7 Plus搭載的A10 Fusion應用處理器也由台積電獨家代工，台積電儼然成為最大贏家。
星島日報財經︰Android Pay下月攻港 成亞洲第二開通區
繼Apple Pay登陸港後，消息人士透露，Android Pay或最快於下個月初或首周正式殺入香港，令流動支付市場競爭趨白熱化。目前，Android Pay開通的亞洲地區僅得新加坡，故香港有望成為亞洲第二個開通Android Pay的地區。業界人士指出，使用Android Pay，手機須具備手機支付功能NFC和 Android 4.4或以上系統。
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