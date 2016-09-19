台股開盤上漲101.11點 報9003.41點
2016-09-19 09:06
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲101.11點，漲幅1.14％，報9003.41點，成交金額為33.23億元。
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