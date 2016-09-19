低階手機面板報價9月漲幅高達5成 彩晶受惠

低階手機面板報價衝上歷史新高，9月漲幅高達5成（記者陳梅英攝）

2016-09-19 08:08

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce旗下光電事業處WitsView表示，高階智慧型手機需求不如預期，低階智慧型手機面板卻因高性價比而開始受品牌客戶青睞，在面板供給有限情況下，9月4吋WVGA及4.5吋FWVGA面板價格衝上歷史新高，漲幅紛紛超過50%，預估第四季低階智慧型手機面板價格仍有望獲得支撐，彩晶（6116 ）為最大受惠者。

然而，中國面板廠京東方及中電熊貓旗下8.5代線已磨刀霍霍，準備生產小尺寸智慧型手機面板，雖然5吋及5.5吋HD面板在9月已有漲價30%的聲浪傳出，但目前市場仍呈現觀望態勢。

由於5吋在8.5代線的切割數是現行生產大宗的6代線的2倍以上，若中國8.5代線明年順利量產HD手機面板，將對市場帶來巨大衝擊。屆時若5吋HD供貨無虞，WitsView預估2017年第一季5吋HD面板恐臨價格反轉的風險。

WitsView表示，各家品牌的高階智慧型手機今年陸續遭遇創新不足、產品定位不清，甚至嚴重的品質瑕疵問題，因此部分品牌客戶轉而增強中低階智慧型手機的出貨動能，使得原本因毛利不佳，被面板廠打入冷宮的低階智慧型手機面板反而成為品牌客戶維持出貨動能的利器。

WVGA及FWVGA等低解析度面板目前僅台廠瀚宇彩晶、中國的深超、龍騰光電仍維持較大規模產量供應。由於供給相對有限，低解析度面板價格9月來到歷史新高，4吋WVGA 及4.5吋FWVGA漲幅紛紛超過50%。

此外，因5吋HD面板缺貨，華南地區的白牌客戶紛紛以5吋FWVGA取代HD，也造成FWVGA價格居高不下。同時功能型手機用面板價格也順勢上漲，2.4吋QVGA面板9月報價已超過1.5美元。