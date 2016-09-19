| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

蘋果股價單週漲幅5年最大 市值暴增兩兆

2016-09-19  02:44

〔中央社〕科技股上週漲勢笑傲華爾街股市，蘋果公司締造近5年來單週最大漲幅，市值銳增約630億美元（約新台幣兩兆元）。

「華爾街日報」（WSJ）報導，蘋果股價上週累計上漲11%，收在114.92美元，創下自2011年10月以來單週最大漲幅，成為科技股領頭羊。

蘋果是美國股市科技股近期走高的一大動力。根據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices），倘若剔除蘋果股價的上漲，在截止本月15日的9月，標準普爾500指數科技股漲幅將從1.5%大降至 0.2%。按照市值估計，蘋果仍然是標準普爾500指數成分股中規模最大的公司。

其實蘋果最近曾有過挫跌。在本月7日發表iPhone 7之後，蘋果股價兩天內失血將近5%，導致今年股價累計呈現短暫下跌。

部分分析師指出，iPhone 7與前幾代相較，僅有漸進式改良，例如電池壽命延長和防水，而沒有具備引人注目的新功能。蘋果取消耳機插孔，也是讓人看法兩極的決定。

但自上週開始預訂以來，提早排隊的人潮如常出現，某些版本的iPhone 7已經銷售一空。上週美國電信業者T-Mobile和史普陵特公司（Sprint）暗示iPhone 7熱賣，但並未透露數據。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：蘋果股價單週漲幅5年最大 市值暴增兩兆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.