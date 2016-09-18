國際清算銀行：中國銀行業壓力指標升至紀錄最高

2016-09-18 20:14

〔記者盧永山／台北報導〕國際清算銀行（BIS）表示，第1季中國金融壓力的一項警告指標已升至紀錄最高，凸顯中國企業債快速累積下，該國和全世界面臨的風險。

BIS表示，第1季中國的信貸擴張差額（Credit-to-GDP Gap）升至30.1%，為1995年開始記錄以來最高。指數超過10%，代表金融壓力有升高的風險，數字若破表，代表信貸過度成長，金融危機可能迫在眼前。

BIS表示，指數超過10%之後，接下來3年就面臨嚴重的金融壓力。以中國為例，該國自2009年年中以來的大部分時間都超過這個門檻，今年第1季，該國的信貸擴張差額超越41個國家和歐元區。