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三星拋售4海外公司持股 套現約281億台幣

2016-09-18  19:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3C大廠三星（samsung）深陷Galaxy Note 7自燃爆炸風波，在此之際，三星今（18）日宣布已出清對4海外公司的持股，價值約1兆韓元（約281億台幣）。

《韓聯社》報導，三星已拋售4海外公司的持股，包括荷商阿斯麥（ASML Holding N.V.）、美商希捷科技（Seagate Technology）、美商Rambus及日商夏普。三星表示，此舉是為集中力量發展主力事業。

三星已拋售持股價值高達1兆韓元，最大宗為荷蘭的半導體設備製造商阿斯麥，佔6千多億韓元（約168億台幣）。三星稱，拋售是為回籠資金，雙方合作關係沒有變化。

三星也出清美國數據儲存解決方案供應商希捷科技4.2%持股、美國芯片技術商Rambus4.5%股份，以及夏普公司0.7%股份。

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  • 三星今（18）日宣布已出清4海外公司持股，價值約1萬億韓元（約281億台幣）。（路透）

    三星今（18）日宣布已出清4海外公司持股，價值約1萬億韓元（約281億台幣）。（路透）

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