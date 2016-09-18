誤導投資人 推特挨告

2016-09-18 20:06

〔記者盧永山／台北報導〕社群網站推特（Twitter）約2年前宣稱，「中期內」用戶將超過5億人，但迄今仍未達到此一目標，因此遭1股東提告，在用戶數量和用戶互動性等關鍵成長指標上誤導投資人。

推特股東沈維克（Doris Shenwick）上週五向舊金山聯邦法院遞狀，訴狀指出，推特主管2014年11月在成長前景上誤導投資人，承諾其每月活躍用戶將在中期內達到5.5億人，長期則將超過10億人。訴狀指出，推特不僅未能達到預期，還隱瞞了他們在做出上述預估時根本毫無依據。

根據推特的數據，截至6月30日，該公司每月的活躍用戶僅3.13億人。

沈維克希望尋求集體訴訟，代表2015年2月6日至2015年7月28日期間購買推特股票的投資人提告。

推特目前陷入營運困境，越來越難與Snapchat和Instagram等對手競爭用戶。根據美國市場研究公司comScore的數據，Snapchat是美國第9受歡迎的應用程式，今年4月其行動應用程式用戶超過5千萬人，首次超越推特。