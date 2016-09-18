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加油再等等！週一汽柴油每公升降兩角

中油宣布，國際原油市場供給狀況仍過剩，本週汽柴油每公升調降0.2元。（記者廖振輝攝）

2016-09-18  13:40

［記者林筑涵／台北報導］中油、台塑化宣布，國際原油市場供給狀況仍過剩，因此本週汽柴油每公升調降0.2元，民眾可延續中秋連假的「幸福感」。

中油表示，因國際能源署（IEA）認為全球油市處於供應過剩的狀況可能持續到明年，帶動國際油價走跌，依據浮動油價公式計算，週一零時起，汽柴油每公升調降0.2元，92無鉛汽油售價每公升22.7元、95無鉛汽油每公升24.2元、98無鉛汽油每公升26.2元、超級柴油每公升20.2元。

另外，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時起，92無鉛汽油每公升22.6元、95無鉛汽油每公升24.1元、98無鉛汽油每公升26.4元、高級柴油每公升則為19.9元。

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