9/18重要財經新聞一覽
自由時報財經︰兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴
兆豐銀紐約分行遭重罰已滿一個月，金管會日前雖對兆豐金前董座蔡友才等六人祭出「解職」、重罰千萬元的處分，不過，對時任金管會主委的現任國民黨立委曾銘宗、財政部部長張盛和兩人，是否該負責任，外界的質疑聲浪從未停過。
相關新聞請見：兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴
蘋果日報財經︰台塑三井合資廠啟動量產
放眼電動車商機，籌備長達3年半、專司鋰電池電解液生產的台塑三井精密化學，9月已正式量產。據悉，該廠初期年產能約1500公噸，初估年創4.8億元產值，為台塑集團布局電池產業、再添尖兵。
經濟日報財經︰15檔Q3賺翻 法人追買
外資連五賣，台股明（19）日將面臨8,900點關卡保衛戰，市場急尋資金最佳避風港，具基本面優勢、例如神達、頎邦等預估第3季獲利不僅可望較第2季成長、也較去年同期表現佳，法人又逆勢加碼的15檔財報績優股，將成為大盤反攻的人氣焦點。
聯合報財經︰創新高…全台244萬戶 女力扛家計
女性經濟自主能力增強，主計總處最新調查指出，我國去年女性經濟戶長占比達百分29.2，創歷年新高。這代表，全台有244.5萬戶的家庭，是由女性扛下經濟重擔、撐持家計，比前年多出13萬戶，一家之主不再是男人的專利。
中國時報財經︰業界「哀鴻遍野」台東飯店業績掉8成 新北也成重災區
陸客不來，縣市長索性主動出擊攬客，到底觀光損失多嚴重？以觀光立縣的花蓮，太魯閣國家公園暑假入園人數創歷年新低；台東飯店業績銳減7至8成，業者以「哀鴻遍野」形容慘狀；新北市政府統計，光5到7月，預估至少損失2億元以上；南投飯店民宿、餐飲、遊艇業都叫苦連天。
工商時報財經︰新機加持 14檔電子股領風騷
迎接年底消費旺季，電子新品輪番上陣搶人氣，蘋果iPhone 7敗部復活，日本遊戲機大廠Sony計畫11月推出PS4 Pro，加上英特爾看好PC買氣上修財測，法人看好新品熱賣將引領供應鏈業績，周三（14日）包括可成、和碩等14檔，已重獲法人買超股價抗跌，接下來的表現看俏。
星島日報財經︰美匯轉強股市回 聚焦聯儲局議息
本周全球聚焦於聯儲局於本港時間周四凌晨公布的議息結果，儘管市場相信今次加息機會不足兩成，但美國最新通脹數字較預期強勁，為年底加息提供更充分的理據。美元應聲轉強，兌主要貨幣創五周新高，美股三大指數則受壓。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 吳映潔特製鬼鬼月餅 實在有夠....
- 〈徵文大拼盤〉環保洗劑 大家響應
- 賽夏民族議會 不認同原民會該族代表
- 颱風走了 今晚恢復垃圾清運
- 與鋒一季緣 朱育賢很幸福
- （影音）《安娜貝爾》回來了！恐怖前導預告曝光
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略
- MLB》暴投送紅襪致勝分 洋基季後賽岌岌可危
- 中英對照讀新聞》The Power "Bomb" That’s Giving a South Korean Mother Nightmares 令南韓媽媽做惡夢的電費「炸彈」
- 中嘉案再度闖關 學者︰潛藏壟斷、寡占疑慮
- 新澤西州路跑登場前 小規模爆炸無人傷
- 〈看門道評味道〉盆栽香料有備無患
- 雙颱亂中秋損600餘校 中山大學最慘烈
- 泰國招牌旅遊節目瘋台灣 － 預計製播6集專題 取景遇颱風
- IGSDA在台國際會議 北約專家出席
- 龍千玉兒住院1天12萬 曹西平：準備賣房吧
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pulitzer-winning playwright Edward Albee dies at 88
- 堅拒重審 民進黨立委抨擊ＮＣＣ藐視國會
- 隋棠遊輪拍全家福 頭戴鯊魚夾一樣正
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 雙碩士醫檢師 一夜情偷拍25女
- 妙惠慈善會 連假無休補路
- 安心亞生日禮物 點名要男人
- 受災搶救龜速 澎湖離島爆民怨
- 自由娛樂贈票-《為妳說的謊》愛火炙熱
- 張芸京2小時變身京姊 抱屈藍又時躺槍蕾絲情
- 被爆11年前曾祕婚 濱崎步前夫+1累積3枚
- 看問題》買不買M1 國防戰略先定調
- 度咕撞死人 聯結車司機判1年
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 熱心里長劉得全 助獨居癌男到善終
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
- 總統府開放參觀讓民眾留言祝福 中客留的是...
- 自由廣場》烏坎村事件說小不小
- MLB》布朗30轟出爐 釀酒人灌倒小熊
標題：9/18重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email