9/18重要財經新聞一覽

2016-09-18 08:58

自由時報財經︰兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴

兆豐銀紐約分行遭重罰已滿一個月，金管會日前雖對兆豐金前董座蔡友才等六人祭出「解職」、重罰千萬元的處分，不過，對時任金管會主委的現任國民黨立委曾銘宗、財政部部長張盛和兩人，是否該負責任，外界的質疑聲浪從未停過。

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蘋果日報財經︰台塑三井合資廠啟動量產

放眼電動車商機，籌備長達3年半、專司鋰電池電解液生產的台塑三井精密化學，9月已正式量產。據悉，該廠初期年產能約1500公噸，初估年創4.8億元產值，為台塑集團布局電池產業、再添尖兵。

經濟日報財經︰15檔Q3賺翻 法人追買

外資連五賣，台股明（19）日將面臨8,900點關卡保衛戰，市場急尋資金最佳避風港，具基本面優勢、例如神達、頎邦等預估第3季獲利不僅可望較第2季成長、也較去年同期表現佳，法人又逆勢加碼的15檔財報績優股，將成為大盤反攻的人氣焦點。

聯合報財經︰創新高…全台244萬戶 女力扛家計

女性經濟自主能力增強，主計總處最新調查指出，我國去年女性經濟戶長占比達百分29.2，創歷年新高。這代表，全台有244.5萬戶的家庭，是由女性扛下經濟重擔、撐持家計，比前年多出13萬戶，一家之主不再是男人的專利。

中國時報財經︰業界「哀鴻遍野」台東飯店業績掉8成 新北也成重災區

陸客不來，縣市長索性主動出擊攬客，到底觀光損失多嚴重？以觀光立縣的花蓮，太魯閣國家公園暑假入園人數創歷年新低；台東飯店業績銳減7至8成，業者以「哀鴻遍野」形容慘狀；新北市政府統計，光5到7月，預估至少損失2億元以上；南投飯店民宿、餐飲、遊艇業都叫苦連天。

工商時報財經︰新機加持 14檔電子股領風騷

迎接年底消費旺季，電子新品輪番上陣搶人氣，蘋果iPhone 7敗部復活，日本遊戲機大廠Sony計畫11月推出PS4 Pro，加上英特爾看好PC買氣上修財測，法人看好新品熱賣將引領供應鏈業績，周三（14日）包括可成、和碩等14檔，已重獲法人買超股價抗跌，接下來的表現看俏。

星島日報財經︰美匯轉強股市回 聚焦聯儲局議息

本周全球聚焦於聯儲局於本港時間周四凌晨公布的議息結果，儘管市場相信今次加息機會不足兩成，但美國最新通脹數字較預期強勁，為年底加息提供更充分的理據。美元應聲轉強，兌主要貨幣創五周新高，美股三大指數則受壓。