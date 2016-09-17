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大福彩、 今彩539頭獎 大福獎全摃龜！

2016-09-17  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月17日）開獎的第105000075期大福彩頭獎、大福獎均摃龜，第105000224期今彩539頭獎也摃龜。

第105000075期大福彩中獎號碼為：「05、08、12、19、31、34、39，特別號16」，頭獎摃龜，貳獎3注獲得，可得25萬元，參獎共81注獲得，每注可得4000元，肆獎共1461注獲得，每注可得400元，普獎共1萬1769注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共4注獲得，每注可得10萬。

第105000224期今彩539中獎號碼為「02、04、12、17、22」，頭獎摃龜，貳獎共146注獲得，每注可得2萬元，參獎共5233注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬7472注獲得，每注可獲得50元。

第105000224期39樂合彩中獎號碼為「02、04、12、17、22」，四合摃龜，三合共133注中獎，每注可得1萬1250元，二合共4315注中獎，每注可得1125元。

第105000224期3星彩中獎號碼為「927」，正彩共143注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000224期4星彩中獎號碼為「3148」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 今晚（9月17日）開獎的第105000075期大福獎、大福彩頭獎摃龜；第105000224期今彩539頭獎也摃龜。（圖擷自台彩官網）

    今晚（9月17日）開獎的第105000075期大福獎、大福彩頭獎摃龜；第105000224期今彩539頭獎也摃龜。（圖擷自台彩官網）

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