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大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-09-17  21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月17日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：05、08、12、19、31、34、39。特別號16。

今彩539：02、04、12、17、22。

39樂合彩：02、04、12、17、22。

3星彩：927。

4星彩：3148。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大福彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    大福彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

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相關關鍵字： 39樂合彩 3星彩 4星彩 今彩539 大福彩 開獎獎號
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