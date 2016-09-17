大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-09-17 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月17日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：05、08、12、19、31、34、39。特別號16。

今彩539：02、04、12、17、22。

39樂合彩：02、04、12、17、22。

3星彩：927。

4星彩：3148。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。