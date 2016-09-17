連假後油價跌！台塑化下週汽柴油價格降0.2元

2016-09-17 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台塑化下週油價出爐，自下週一（19日）凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.2元，柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化表示，受到國際能源總署調降全球石油需求預測，及美國石油產品庫存增幅高於預期等因素影響，致使本週國際油價下跌，因而調整下週汽柴油價格。