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連假後油價跌！台塑化下週汽柴油價格降0.2元

2016-09-17  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台塑化下週油價出爐，自下週一（19日）凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.2元，柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化表示，受到國際能源總署調降全球石油需求預測，及美國石油產品庫存增幅高於預期等因素影響，致使本週國際油價下跌，因而調整下週汽柴油價格。

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  • 台塑化下週汽柴油價格每公升降0.2元。（資料照，記者羅沛德攝）

    台塑化下週汽柴油價格每公升降0.2元。（資料照，記者羅沛德攝）

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