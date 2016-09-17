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金管會公開標售朝陽人壽 5家業者領標

2016-09-17  10:37

〔即時新聞／綜合報導〕金管會保險安定基金8月公開標售朝陽人壽，最新進度傳出共5家金融機構領標。

根據《經濟日報》報導，市場傳出富邦金、玉山金、永豐金、南山人壽以及三商美邦人壽等5家業者領標。目前也傳出主管機關較屬意富邦金控。

如果流程順利，就會進入第一階段資格標最終審查，最晚將在9月26日公布。

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  • 金管會保險安定基金8月公開標售朝陽人壽，最新進度傳出共5家金融機構領標。（資料照，記者廖耀東攝）

    金管會保險安定基金8月公開標售朝陽人壽，最新進度傳出共5家金融機構領標。（資料照，記者廖耀東攝）

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