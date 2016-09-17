9/17重要財經新聞一覽

2016-09-17 09:09

自由時報財經︰俏江南做假帳？ CVC投資91億歸零

根據「華爾街日報」報導，倫敦最大私募基金業者CVC Capital Partners在中國投資頻踢鐵板，最近一起是對中國連鎖餐廳「俏江南」的二．八六億美元（約九十一億台幣）收購案，去年六月俏江南被債權銀行託管後，這項投資被迫減記為零，且CVC十年來在中國投資項目逾半都出現虧損。

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蘋果日報財經︰蘋果市值單日暴增6500億

蘋果在iPhone 7開賣前氣勢如虹，不僅股價連續4天收紅，本周股價截至周四累計大漲12%，更站上今年最高收盤價，市值1天增加6500億元，且有華爾街分析師接續調高目標價與iPhone下季出貨預估值。

工商時報財經︰14檔法人掃貨 秋後發威

台股中秋連假期間，並未出現重大國際利空，可望於連假後出現跌深技術性反彈。法人表示，第3季近尾聲，市場聚焦重點回歸基本面，立凱-KY、神達、美律等14檔，7月以來法人持股比重大增5～18個百分點，下周可望帶頭突破季線反壓。

星島日報財經︰蒙牛高層大執位 盧敏放接掌帥印

蒙牛乳業（2319）周四深夜突然宣布高層大洗牌。執掌蒙牛4年多的總裁孫伊萍以個人發展為由請辭，由蒙牛旗下雅士利（1230）主席盧敏放接任。分析認為，蒙牛今次人事調動，相信與原中糧舵手寧高寧調任中化集團有關。由於新任管理層於行內經驗豐富，執位對業務影響有限。