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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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美股收黑 能源和金融股領跌

2016-09-17  05:20

〔中央社〕美股今天收黑，結束波動的1週走勢，其中能源、工業和金融股表現疲軟，拖累指數下挫。

道瓊工業指數終場下跌88.68點，或0.49%，收在18123.80點；標準普爾500指數下跌8.10點，或0.38%，收在2139.16點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌5.120點，或0.10%，收在5244.566點。

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2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
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