美股收黑 能源和金融股領跌

2016-09-17 05:20

〔中央社〕美股今天收黑，結束波動的1週走勢，其中能源、工業和金融股表現疲軟，拖累指數下挫。

道瓊工業指數終場下跌88.68點，或0.49%，收在18123.80點；標準普爾500指數下跌8.10點，或0.38%，收在2139.16點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌5.120點，或0.10%，收在5244.566點。