大樂透、今彩539 頭獎雙雙摃龜！
2016-09-16 22:29
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月16日）開獎的第105000081期大樂透、第105000223期今彩539，頭獎雙雙摃龜。
第105000081期大樂透中獎號碼為：「17、23、30、31、34、49；特別號：36」。頭獎摃龜，貳獎共3注獲得，每注可得216萬5268元，參獎共86注獲得，每注可得9萬648元，肆獎共183注獲得，每注可得2萬2735元，伍獎共3514注獲得，每注可得6823元，陸獎共4485注獲得，每注可得2000元，柒獎共4萬5093注獲得，每注可得400元，普獎共6萬3680注獲得，每注可得400元。
第105000223期今彩539中獎號碼為「06、08、12、13、29」。頭獎摃龜，貳獎共196注獲得，每注可得2萬元，參獎共5883注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬3856注獲得，每注可獲得50元。
第105000081期49樂合彩中獎號碼為「17、23、30、31、34、49」，四合共2注中獎，每注可得20萬元，三合共166注中獎，每注可得1萬2500元，二合共4158注中獎，每注可得1250元。
第105000223期39樂合彩中獎號碼為「06、08、12、13、29」，四合共2注中獎，可得21萬2500元，三合共86注中獎，每注可得1萬1250元，二合共3323注中獎，每注可得1125元。
第105000223期3星彩中獎號碼為「181」，正彩共39注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000223期4星彩中獎號碼為「5767」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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