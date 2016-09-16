大樂透、今彩539 開獎囉！

2016-09-16 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：17、23、30、31、34、49。特別號36。

49樂合彩：17、23、30、31、34、49。

今彩539：06、08、12、13、29。

39樂合彩：06、08、12、13、29。

3星彩：181。

4星彩：5767。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。