歐盟追稅餘波 蘋果日本子公司補稅逾37億

2016-09-16 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技公司蘋果（Apple）上月30日才遭到歐盟執行委員會追繳歐元130億元（新台幣約4647.5億元）的稅款，今（16）日又傳出東京國稅局向蘋果的日本子公司iTunes KK追繳日圓約120億元（新台幣約37億元）的漏稅；目前東京國稅局、蘋果公司則均未對此正面回應。

綜合外媒報導，《讀賣新聞》、《NHK》等媒體引述未具名的消息來源，指出東京國稅局（Tokyo Regional Tax Bureau）認定iTunes KK向蘋果愛爾蘭子公司支付使用費時，未依規定申報，巧立其他名目以規避課徵稅率20.42%的相關稅款，東京國稅局因而向iTunes KK追徵日圓約120億元（新台幣約37億元）的漏稅。據傳iTunes KK已繳清該筆稅款，目前東京國稅局、蘋果公司則均未對此正面回應。

蘋果上月30日，就愛爾蘭政府提供的系列稅務優惠措施，遭到歐盟執行委員會裁定為違法補助，並要求蘋果補繳歐元130億元，成為歐盟史上最高金額的涉稅罰款；蘋果、愛爾蘭及美國政府，已紛紛為遭追稅一事向歐盟提出嚴正抗議，表達強烈的不滿，但蘋果的避稅問題已經因此而在全球各地，受到嚴格的檢視。

相關影音請見︰