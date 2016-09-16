| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡風狂 東部達停班課標準 北北基快達標
 首頁 > 財經

英雄惜英雄！Oculus創辦人體驗HTC vive

2016-09-16  14:46

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電出征東京電玩展，大咖頻頻站台，繼Futuretown榮譽董事長周永明昨日到宏達電體驗驚悚VR遊戲「脫出病棟」後，Oculus創辦人帕爾默拉奇（Palmer Luckey）今（9/16）到訪HTC在東京電玩展的展位，頗有英雄挺英雄意味。

Palmer Luckey親身體驗HTC Vive，嘗試全球首度曝光、由日本重量級電信業者KDDI開發的首款多人連線體驗、互動溝通虛擬實境新作「Linked-door loves Space Channel 5」的虛擬實境遊戲。

廣告
  • Oculus創辦人帕爾默拉奇（Palmer Luckey）親身體驗HTC Vive。（記者王憶紅攝）

    Oculus創辦人帕爾默拉奇（Palmer Luckey）親身體驗HTC Vive。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Oculus 宏達電 東京電玩展
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：英雄惜英雄！Oculus創辦人體驗HTC vive


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.