英雄惜英雄！Oculus創辦人體驗HTC vive
2016-09-16 14:46
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電出征東京電玩展，大咖頻頻站台，繼Futuretown榮譽董事長周永明昨日到宏達電體驗驚悚VR遊戲「脫出病棟」後，Oculus創辦人帕爾默拉奇（Palmer Luckey）今（9/16）到訪HTC在東京電玩展的展位，頗有英雄挺英雄意味。
Palmer Luckey親身體驗HTC Vive，嘗試全球首度曝光、由日本重量級電信業者KDDI開發的首款多人連線體驗、互動溝通虛擬實境新作「Linked-door loves Space Channel 5」的虛擬實境遊戲。
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