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iPhone7今日開賣 專家建議搭配刷卡享回饋

2016-09-16  13:20

〔記者王孟倫／台北報導〕 iPhone7手機今天開賣，台灣第一次列入首賣國家之列，吸引蘋果迷搶購新機；「Money101金融比價網」建議，消費者可以選擇現金回饋或是提供數位通路回饋之信用卡，透過聰明消費，讓自己荷包省點錢。

為了吸引消費者購買 iPhone7，國內各家電信業者已經推出各種資費方案，但究竟是買空機，或是搭配門號購入新機划算？

Money101台灣區總經理周純如表示，這需要根據個人的通話費需求而定，如果平常電話費率不超過千元的消費者，建議購買空機比較實在。

消費者若想在蘋果官網預購iPhone7 ，周純如建議，可選擇現金回饋信用卡或提供數位通路回饋的卡別，像是「聯邦銀行」的全卡友享有偶數日2%的現金回饋，每月回饋上限為1萬元，「富邦數位生活卡」也有2% 現金回饋，每月最高回饋300元。

若是台新銀行的「@GOGO卡」，綁定數位帳戶扣繳信用卡費，則可獲得3.5% 現金回饋，雖然每月回饋上限為500元，但新戶前3個月可以申請分期0利率，分3期以上就可以將回饋金全額入袋。

此外，周純如指出，iPhone7一台空機至少24,500元，若想減輕換機壓力，可以考慮使用分期信用卡，像是大眾銀行的分享卡，享有4期或是8期0利率的服務；兆豐的生活工場聯名卡也享有6期0利率；渣打的TheShoppingCard 可分3期0利率。

Money101並提醒，消費者若欲使用信用卡的分期付款功能，必須將每月攤還的信用卡分期金，控制在月薪的10%以內，以免信用持續擴張、償還不起信用卡費。

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  • iPhone 7全台開賣，店家請來模特兒展示新機。（記者劉信德攝）

    iPhone 7全台開賣，店家請來模特兒展示新機。（記者劉信德攝）

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