產業景氣擴張！半導體B/B值連九個月站上1
2016-09-16 12:17
〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球半導體產業與科技產業興衰的指標－SEMI （國際半導體設備材料產業協會） 公佈8月半導體設備訂單出貨比（B/B Ratio） 為「1.03」，已連續9個月站上1。台灣為全球半導體業採購重鎮，該數值有好消息是台灣經濟的一大喜訊。
SEMI B/B值是北美地區半導體設備商「接獲的訂單」與「實際出貨」兩者總金額的比例。當指數大於1時，代表市場需求大於供給，全球半導體與科技產業景氣轉好的機率高。
8月的「1.03」較7月的1.05微幅下滑，是因為半導體設備商平均三個月出貨金額與上月持平，但平均三個月訂單金額較上月減少。
8月北美半導體設備商3個月平均訂單金額為17.54億美元，較上月17.95億美元微幅減少2.3%，較去年同期16.7億美元則成長5%。而8月北美半導體設備商3個月平均出貨金額則達17.08億美元，較上月金額相同，較去年同期15.76億美元成長8.37%。
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