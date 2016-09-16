9/16重要財經新聞一覽

2016-09-16 09:27

自由時報財經︰信義計畫區D3開發 鄧文聰藏幕後？ 安定基金追償到底

因前董事長鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽，造成保險安定基金（簡稱安定基金）必須拿公帑賠付一百多億元，才由國泰人壽接手；安定基金表示，由於鄧文聰遭疑是富創建設現持有的信義區D3土地幕後操盤手，若檢調查出具體事證，安定基金會以清理人身分代表幸福人壽依法行事，意即可向鄧求償。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰東京電玩展 VR成主秀

亞洲最大遊戲展東京電玩展登場，614家廠商大秀新作，今年大會主題打出虛擬實境（Virtual Reality，VR），VR展區計有35家廠商、110款VR遊戲，台廠宏達電（2498）、摩智Futurtwom均設展位，遊戲廠樂陞（3662）、智冠（5478）、網龍（3083）等積極爭取商機。會展中可看出，體感機台、多人對戰、社群運用，線上到線下已是VR新趨勢。

工商時報財經︰趕在Fed年底升息前... 鴻海發公司債10億美元

市場上美國年底可能升息的消息不斷，鴻海集團昨（15）日宣布將發10億美元公司債，據悉，鴻海集團此次發債內含兩種美元計價債券，合計將籌資10億美元，可望享有較低的資金成本。

星島日報財經︰U盤拖恒指後腿 兩股首觸5%紅線

港股在中秋假期前夕走勢向好，臨近收市升幅更一度擴大至281點，高見23471點，惟在收市競價（U盤）時段升幅明顯收窄，但仍升144點收市，收報23335點，終止過去3日跌勢。另外，在收市競價時段，中國宏橋（1378）和北京北辰實業（588）的股價曾升至觸及5%上限價，屬7月底推出收市競價以來首次。