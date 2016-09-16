衍生效益大 國民旅遊卡將再續辦3年
2016-09-16 09:09
〔即時新聞／綜合報導〕國發會決定續辦公務員國民旅遊卡制度，期限自2017至2020年，期滿再作檢討。
根據《工商時報》報導，國發會檢討公務員國旅卡制度存廢，日前決定再續辦3年至2020年。另外行政院在中客減少衝擊與因應會議中，已決定鼓勵公務員刷國旅卡，未來將納入「國民旅遊計畫方案」中。
國發會估算，國旅卡一年申請政府補助超過70億元，衍生效益達120多億元，預計可帶動觀光效益約200億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- NBA》百大球星TOP10出爐 詹皇力壓勇士2將締4連霸
- 有它才有《屍速列車》！50年前這部片帶動喪屍風潮
- 《GO!牛爾帶路》東京藥妝購物清單
- NBA》感謝他的付出 騎士將給前教頭布拉特冠軍戒
- 不走溝引路線 俄超模演繹帥性甜美
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 不分日夜瘋抓寶 失眠更嚴重
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 軍警消醫護總動員// 颱風天搶救產婦
- 鐵皮屋頂颳落路中 13警徒手搬開
- 葉璦菱做菜加料 感冒昏頭剁了手指肉
- 日防衛大臣宣布 與美軍聯合巡航南海
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 女神「婚」頭 亞曼達二見鍾情被套牢
- 憤怒！排隊50小時 買不到iPhone 7曜石黑
- 《軟襯衫 小女人》好萊塢明星最愛襯衫私服bella dahl
- 亞洲盃女排台爭第2 連假精采賽事預告
- 烤完肉出門排隊去！ iPhone 7 開賣大比拚
- 中秋連假 可預先申請長照服務
- 人事費占4成 明年總預算1030億
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
- 瑤瑤撞菜喬喬 賭先嫁賺蜜月機票
- 《超人氣 超聯名》Jessica Alba X DL 1961
- 見證歷史 政院影音資料館開張
- 自由廣場》蔡總統的良心犯
- 公館獨老過中秋 志工辦桌請客
- 李健竹無師自通 筆芯刻字雕佛像
- 佳冬積水終於退了！國軍投入幫民眾清理家園
- 釋迦今年農損嚴重 政院研擬試辦收入保險
- 雲仙樂園 盛極一時
- 布魯斯偷親劉奕兒 被當薄皮嫩雞
- 《超人氣 超聯名》Gigi Hadid X Tommy Hilfiger
- 社論》真正有病的不是台灣社會
- 連夜搶修 仍有38萬多戶停電
- iPhone 7 Plus實拍 夠廣、更快抓得住空中麻雀！
- 中壢封街烤肉 8千多人同樂
- 出遊過節 宮廟賞月兼祈福
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：衍生效益大 國民旅遊卡將再續辦3年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分