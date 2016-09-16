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衍生效益大 國民旅遊卡將再續辦3年

2016-09-16  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕國發會決定續辦公務員國民旅遊卡制度，期限自2017至2020年，期滿再作檢討。

根據《工商時報》報導，國發會檢討公務員國旅卡制度存廢，日前決定再續辦3年至2020年。另外行政院在中客減少衝擊與因應會議中，已決定鼓勵公務員刷國旅卡，未來將納入「國民旅遊計畫方案」中。

國發會估算，國旅卡一年申請政府補助超過70億元，衍生效益達120多億元，預計可帶動觀光效益約200億元。

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  • 國發會決定續辦公務員國民旅遊卡制度，期限自2017至2020年，期滿再作檢討。（本報資料照）

    國發會決定續辦公務員國民旅遊卡制度，期限自2017至2020年，期滿再作檢討。（本報資料照）

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