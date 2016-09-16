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美股勁揚 蘋果股價4天大漲12%

2016-09-16  04:52

〔中央社〕美國股市今天勁揚約1%，主因新公布的經濟數據不如預期，使得聯邦準備理事會下週提高利率的可能性減少。蘋果公司（Apple）連續第4個交易日上漲，累計漲幅超過12%。

道瓊工業指數終場上漲177.71點，或0.99%，收在18212.48點。

標準普爾500指數上漲21.49點，或1.01%，收在2147.26點；那斯達克指數上漲75.92點，或1.47%，收在5249.69點。

蘋果股價又大漲3.4%，以每股115.56美元作收，自9日以來4個交易日累計上漲12.1%，主因新款iPhone 7智慧型手機明天即將開賣，而據傳預購已銷售一空。

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