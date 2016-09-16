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美國油管故障 世界油價小漲

2016-09-16  04:20

〔中央社〕世界油價今天小漲，主因由墨西哥灣輸送石油到美國東部的油管停擺，但分析師表示，其他利空消息使得漲勢有限。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油10月期貨價格上漲33美分，收在每桶43.91美元。

倫敦市場北海布倫特原油11月期貨價格上漲74美分，收在46.59美元。

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標題：美國油管故障 世界油價小漲


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