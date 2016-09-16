倫敦股市領漲 歐股齊收紅
2016-09-16 02:44
〔中央社〕歐洲主要股市今天同步走高，由倫敦股市領漲，主因英格蘭銀行暗示，儘管經濟數據利多頻傳，今年仍可能再降低利率。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.85%，收在6730.30點。
在歐元區，法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.51%，收在10431.20點；那斯達克指數CAC 40指數上漲0.07%，收在4373.22點。
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