蘋果大漲激勵 美股開盤上揚
2016-09-16 00:30
〔中央社〕在蘋果股價勁揚激勵下，美股今天早盤走高。根據報導，蘋果最新型手機iPhone 7在某些銷售點尚未到貨之前，即已預售一空。
蘋果股價開盤後已大漲2.6%，是一連第4個交易日攀高。不斷有報導指出，iPhone 7需求強勁，正式開賣日期是明天。
今天開盤約25分鐘後，道瓊工業指數揚升0.1%，站上18064.16點。
標準普爾指數漲0.1%，來到2128.79點；科技股那斯達克指數漲0.3%，來到5189.52點。
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