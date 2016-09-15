威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎1注獨得！
〔即時新聞／綜合報導〕今（9月14日）晚開獎的第105000074期威力頭獎摃龜；第105000222期今彩539頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由新北市板橋區四維路204號的上豐彩券行開出。
第105000074期威力彩中獎號碼為：第1區「03、04、06、17、29、37」，第2區「07」。頭獎與貳獎均摃龜，參獎共5注獲得，每注可得15萬元，肆獎共28注獲得，每注可得2萬元，伍獎共147注獲得，每注可得4000元，陸獎共1146注獲得，每注可得800元，柒獎共2239注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬1976注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬5933注獲得，每注可得100元，普獎共2萬5840人獲得，每注可獲得100元。
第105000222期今彩539中獎號碼為「07、19、21、25、35」，頭獎1注獲得，可得獎金800萬，貳獎共170注獲得，每注可得2萬元，參獎共5445注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬157注獲得，每注可獲得50元。
第105000074期38樂合彩中獎號碼為「03、04、06、17、29、37」，五合共2注中獎，每注可得115萬元，四合共9注中獎，每注可得6萬7500元，三合共67注中獎，每注可得5750元，二合共1528注中獎，每注可得750元。
第105000222期39樂合彩中獎號碼為「07、19、21、25、35」，四合摃龜，三合共103注中獎，每注可得1萬1250元，二合共4197注中獎，每注可得1125元。
第105000222期3星彩中獎號碼為「688」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000222期4星彩中獎號碼為「0536」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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