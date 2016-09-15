威力彩、今彩539 開獎囉！

2016-09-15 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：03、04、06、17、29、37。第二區：07。

38樂合彩：03、04、06、17、29、37。

今彩539：07、19、21、25、35。

39樂合彩：07、19、21、25、35。

3星彩：688。

4星彩：0536。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。