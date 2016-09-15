威力彩、今彩539 開獎囉！
2016-09-15 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：03、04、06、17、29、37。第二區：07。
38樂合彩：03、04、06、17、29、37。
今彩539：07、19、21、25、35。
39樂合彩：07、19、21、25、35。
3星彩：688。
4星彩：0536。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 臉書買Hebe演唱會門票 鐵粉遭詐萬元
- 高雄港圍網漁船擱淺漏油 全力圍堵
- 葉惠美大壽 「我倫P圖」驚呆粉絲
- 為PIZZA刺死男友 判12年定讞
- 好心給車錢被騙 國中生怒丟水球
- 菜貴參參 半顆高麗菜80元
- 蔡阿嘎曬19歲甜蜜照 被虧高中就伸鹹豬手
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 節哀... 他風災後去牽車 卻看到停車場變這樣
- 馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」
- 麻豆白柚災損輕微 下月採收上市
- 中職》王柏融連3打數安打 打破本土球員單季最多安紀錄
- 持刀搶一手啤酒 印尼外勞判7年2月確定
- 青澀金鋒 曾譜芬威情緣
- 缺錢 C肝納健保恐生變
- 風浪退 綠島燈塔重現
- Note 7在美國又傳火燒車 這次是在高速公路上
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 台南公園滿目瘡痍 樹倒嚴重
- 警示器裝假的？顯示「慢行」 人車險遭滅頂
- 愷樂擇男友有這3條件 摸到XX就有安全感
- FS奔台獻愛 樂當孩子王
- 3D小英團隊 打造全球首創浮空投影桌遊
- 中職Live》賽格威好投+猿3棒猛打 桃猿主場4連勝
- 拿著針頭... 毒蟲陳屍醫院男廁
- 高市尚有9萬多戶停電 台電調派北部人力搶修
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 莫蘭蒂重創金門 北市派員搶災
- 男子屢對警員飆國罵 再犯判刑3個月
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 劉若英唱回舊地 巡演前進歐洲
- 黨產會被砸案 兩嫌毀損罪送辦
- 天外飛來樹枝破窗 小黃司機「雪特」連連
- 肚皮有硬塊 罕見腹壁子宮內膜異位
- 莫蘭蒂風太強 福州出現「月球」在路上到處滾...
- 高雄電影節 解密經典美食
- 希拉蕊健康狀況如何？醫生這麼說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：威力彩、今彩539 開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分