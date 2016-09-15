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鴻海收購後 三星出清所有夏普持股

2016-09-15  18:41

〔即時新聞／綜合報導〕據傳南韓三星電子（Samsung）在日本夏普（SHARP）被鴻海收購後，已將所有夏普持股全數出清。

《日經新聞》報導，三星在2013年時對夏普投資104億日幣，獲得3%股份，成為夏普的第五大股東。日前三星透過日本子公司出清所持有的3580萬股股票，佔夏普0.7%的股份，價值約46億日幣（約台幣14億）。

報導中指出，三星是鴻海、夏普共同經營的堺廠大尺寸電視面板的最大客戶，若三星對目前的價格滿意，可能繼續維持供需關係，但若三星減少對夏普面板的採購，可能影響夏普的重整計畫。

三星週一（12日）才宣布將印表機事業賣給惠普（HP Inc），出清夏普股份可能也是三星調整經營結構的一環。

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  • 據傳南韓三星電子在日本夏普被鴻海收購後，已將所有夏普持股全數出清。（法新社）

    據傳南韓三星電子在日本夏普被鴻海收購後，已將所有夏普持股全數出清。（法新社）

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