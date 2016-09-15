鴻海收購後 三星出清所有夏普持股
2016-09-15 18:41
〔即時新聞／綜合報導〕據傳南韓三星電子（Samsung）在日本夏普（SHARP）被鴻海收購後，已將所有夏普持股全數出清。
《日經新聞》報導，三星在2013年時對夏普投資104億日幣，獲得3%股份，成為夏普的第五大股東。日前三星透過日本子公司出清所持有的3580萬股股票，佔夏普0.7%的股份，價值約46億日幣（約台幣14億）。
報導中指出，三星是鴻海、夏普共同經營的堺廠大尺寸電視面板的最大客戶，若三星對目前的價格滿意，可能繼續維持供需關係，但若三星減少對夏普面板的採購，可能影響夏普的重整計畫。
三星週一（12日）才宣布將印表機事業賣給惠普（HP Inc），出清夏普股份可能也是三星調整經營結構的一環。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- NBA》杜蘭特奧運奪牌樂歪 格林：別再戴著金牌出門了！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 玉山塔塔加 擬規劃露營區
- 百貨連假湧入車潮 中市府要求加強交管
- 國3貨櫃車翻覆 南下車道回堵600公尺
- 媽媽找3男性侵10歲女兒再殘殺 動機「看了爽」
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 內湖運動中心昨夜火警 疑電梯機房走火
- 楊丞琳李榮浩好事近 準親家母牽手出遊
- 蔡正元批評陳菊 陳其邁反嗆：他的口水比颱風更大
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 蛇精男心繫莫蘭蒂襲台 「姐心疼你們」
- 莎娃提前復出案 拖到下個月
- 才說別談希拉蕊病情...川普又開酸了
- 網友在郝龍斌臉書留言批評 慘遭封鎖處理
- 2016世界自由經濟體排名出爐 港奪冠、台退步8名
- 918遊行拒燃煤電廠 行動劇號召
- 自由廣場》回應「公投搞定年金改革」
- 操作劣質一條龍 政院：依法懲處
- 楊謹華辣露乳溝 同框小鮮肉讚不絕口
- 天心買1300元葡萄 網友嚇傻：我一天的薪水......
- 台企聯會長挺九二共識 嗆台灣社會有病》田弘茂：那四個字是老問題
- 同鄉聚賭被逮 反問警「怎不放颱風假？」
- 雲林無大風雨 仍須防海水倒灌
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 又一女神死會！亞曼達塞佛瑞閃嫁大10歲男星
- 颱風天災情多 受傷老翁一度叫不到救護車
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 房地產交易5月緩升 航空城冷清
- 森榮鴻戰巨人三軍 飆153公里火球
- （影音）胡瓜表態 支持小禎復合李進良
- 缺錢 C肝納健保恐生變
- 政院：中秋長照服務不打烊 提供長照中心多元服務
- 莫蘭蒂搞怪 全台逾百萬戶停電 72萬戶停水
- 錯把精華液當洗碗精 男星哭喊「難怪洗不乾淨」
- 西子灣漁船擱淺 空拍畫面疑見漏油
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鴻海收購後 三星出清所有夏普持股
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分