東京電玩展今登場 宏達電近20款遊戲吸睛

2016-09-15 15:34

〔記者王憶紅／台北報導〕2016東京電玩展今 （15） 日登場，首度參展的宏達電 （2498），在虛擬實境 （VR） 專區展出全球虛擬實境生態系統成果，並設有近20款VR遊戲提供參展人士體驗。

宏達電在東京電玩展設有BANDAI NAMCO的《脫出病棟》、Kodansha的《Hop Step Sing!》、SQUARE ENIX的HTC Vive版《乖離性百萬亞瑟王VR》、KDDI的《Linked-door loves Space Channel 5》、Survios的《Raw Data》等遊戲。

其中，宏達電與萬代南夢宮BANDAI NAMCO攜手合作－廢棄醫院內與殭屍對抗的《脫出病棟》，還吸引Futuretown 榮譽董事長周永明、執行長楊宗翰親臨體驗。而宏達電北亞區總經理董俊良也到Futuretown場子體驗紅徒數碼的《HOLO IMPACT》，相互站台。

日本「東京電玩展 2016（Tokyo Game Show 2016）」今日起至18日在千葉幕張國際展場舉行，今年以「娛樂改變、未來改變」為主題，並因應遊戲產業新興虛擬實境議題，新設「VR 專區」。