力麗發展新藍圖 拚新南向、機器人
〔記者陳柔蓁／台北報導〕老牌紡纖一貫廠力麗集團成軍四十餘年，從原料聚合到紗線、紡織，對現行製造業熱門話題「新南向」與「智慧製造」，自有一張藍圖。
力麗集團旗下有兩大事業部門「力麗」、「力鵬」；紡織聚酯廠力麗（1444）的聚酯加工絲連續十五年產能全台第一，尼龍大廠力鵬（1447）尼龍粒產能世界第二，僅次於德國巴斯夫。
該集團重視設備汰舊換新與防治污染，用以鞏固競爭力與發展永續，三、四年來對力麗、力鵬設備的投資額高達新台幣70餘億元，每個月折舊費用一億元。
一貫廠的優勢是產品線齊全，長、短纖需求都能應付，布料針織、平織都有，成衣部分毛利高，但複雜、量少，力麗選擇與大廠合作，目前設有企劃部門，與運動品牌Nike機能性衣料、Adidas的一片式鞋面、女性衣維多利亞的秘密對口，他們會指定力麗的紗線讓代工廠織成成品。
力麗集團副總經理陳漢卿表示，上週到中國參加化纖會議，世界最新趨勢有二：一是開發特殊紗，這是力麗十年前就在生產的，二是打污染。歐盟化纖主席也表示，歐洲拼不過中國，只能生產特殊性用布，因為目前中國也逐漸喪失低廉勞工成本優勢，要開始研發特殊產品，這是力麗十年前就在做的。
試用全球獨家掛絲機器人
力麗的另一個強項是「智慧製造」，從民國85年開始自動化，現在因為好名聲，引來日本掛絲機廠商BIRDIE願意全球獨家試車，通過了力麗長時間的嚴格試驗，才會面市。
力麗的上下游一貫整合加上自動化，讓以前45天交貨的織布訂單縮短一半，只要21天就能交貨，對現在需要彈性的快時尚或完整產品組合，是維持紡織競爭力的關鍵。
用「新南向」克服關稅弱勢 首選泰國
台灣是出口導向國家，但有關稅弱勢，力麗未來擴大產能會走向東南亞，雖然現在台灣紡織廠多落腳南越，但現在南越因為台、中、韓廠商集聚，勞工難召募、北越的產業鏈不完整，只要東協國家都能享有免稅，選擇優先順序依次是泰國、印尼、越南，因為泰國在東協區域中經濟情況相對穩定，到哪一國設廠最終會在明年定案；佈建方式會由下游的織布、染整、假撚逐漸向向上游走，研發仍是留在台灣。
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