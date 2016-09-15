奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平
2016-09-15 01:20
〔中央社〕彭博報導，在歷經2個月來最大4日跌幅後，歐洲股市大致持平，主因奢侈品零售類股跌幅抵消了礦業股的漲幅。
道瓊歐洲600指數跌0.30點或0.09%，報338.42點。
英國股市FTSE 100指數漲7.68點或0.12%，報6673.31點。法國股市CAC 40指數跌16.92點或0.39%，報4370.26點。德國股市DAX指數跌8.20點或0.08%，報10378.40點。
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