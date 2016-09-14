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大福彩、今彩539頭獎 雙雙摃龜！

2016-09-14  22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月14日）開獎的第105000074期大福彩、第105000221期今彩539頭獎，雙雙摃龜。

第105000074期大福彩中獎號碼為：「03、05、21、24、29、30、35，特別號：25 」，頭獎、貳獎皆摃龜，參獎共67注獲得，每注可得4000元，肆獎共1459注獲得，每注可得400元，普獎共1萬1242注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜，小福獎共5注獲得，每注可得10萬。

第105000221期今彩539中獎號碼為「11、15、16、29、38」，頭獎摃龜，貳獎共117注獲得，每注可得2萬元，參獎共4817注獲得，每注可得300元，肆獎共5萬6057注獲得，每注可獲得50元。

第105000221期39樂合彩中獎號碼為「11、15、16、29、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元，三合共127注中獎，每注可得1萬1250元，二合共4842注中獎，每注可得1125元。

第105000221期3星彩中獎號碼為「705」，正彩共17注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000221期4星彩中獎號碼為「7054」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：大福彩、今彩539頭獎 雙雙摃龜！


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