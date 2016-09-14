大福彩、今彩539 開獎囉！
2016-09-14 21:09
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月14日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：03、05、21、24、29、30、35。特別號25。
今彩539：11、15、16、29、38。
39樂合彩：11、15、16、29、38。
3星彩：705。
4星彩：7054。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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