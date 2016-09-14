大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-09-14 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月14日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：03、05、21、24、29、30、35。特別號25。

今彩539：11、15、16、29、38。

39樂合彩：11、15、16、29、38。

3星彩：705。

4星彩：7054。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。