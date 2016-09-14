兆豐案調查 蔡友才回覆美方信函 竟講假話！

2016-09-14 20:05

〔記者王孟倫／台北報導〕針對兆豐銀紐約分行遭美方裁罰1.8億美元案，根據金管會調查，本案共有5大缺失，其中，前董事長蔡友才署名回覆美方主管機關的信函，竟然陳述不實；金管會副主委桂先農更直言，「不認錯、不改善」，兆豐銀案最可惡的部分。

有關於兆豐銀案，金管會表示，經綜整分析比對兆豐銀行所報資料、約詢30名相關人員及派員赴總行實地檢查結果，並請兆豐銀行及相關人員陳述意見。

而金管會更揪出，前經營階層有重大缺失，當時兆豐銀高層，竟然回覆美方主管機關信函，陳述內容不實。

桂先農說，今年3月蔡友才與紐約分行經理共同署名回覆美方檢查報告改善計畫信函，內容指出，該行董事會、高階主管已經瞭解缺失嚴重性，但事實上，董事會在8月26日才收到檢查報告及相關改善措施；顯然回覆美國主管機關之信函內容不實。

根據金管會約談內容，蔡友才宣稱，因為他是董事長、也是董事會的成員，「他一個人就能代表董事會」；對此，桂先農不滿表示，董事會是合議制，又不是帝制，他一個人豈能代表董事會，這說法任誰也無法接受！

此外，外界認為，金管會對兆豐銀案裁罰僅1000萬元，金額太小；官員表示，這已經是國內現有法令規定之最高裁罰金額，至於是否考慮提案修法提高相關罰款金額，外界看法不一，這部分，金管會是採取開放態度與立場。