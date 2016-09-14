涉兆豐內線交易疑雲 北檢再傳多人釐清案情
2016-09-14 19:17
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀案，偵辦方向疑從一開始的銀行法、洗錢防制法、金融控股公司法，轉變為證券交易法，其中的關鍵，在於檢方掌握兆豐金前董事長蔡友才涉嫌與前董事會主任秘書王起梆合謀，在離職後的6個月內出脫手上的300多張持股，檢方認為有內線交易之嫌，才以涉犯證交法將兩人交保候傳。
經檢方深入追查，發現另有至少4人也同涉內線交易，今晚約談4人到案說明，至於4人身分是證人抑或犯嫌，北檢表示要經訊問之後才能釐清。
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