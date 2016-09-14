銀行備妥926億 因應颱風及中秋連假ATM提領
2016-09-14 18:01
因應莫蘭蒂颱風來襲及中秋連假，中央銀行今天表示，已請財金公司督促各銀行撥存充足資金於跨行清算專戶，本日各銀行留存於該專戶的金額總計926億元，應足以因應民眾ATM（自動櫃員機）提領的需求。（資料照，記者盧冠誠攝）
〔記者盧冠誠／台北報導〕因應莫蘭蒂颱風來襲及中秋連假，中央銀行今天表示，已請財金公司督促各銀行撥存充足資金於跨行清算專戶，本日各銀行留存於該專戶的金額總計926億元，應足以因應民眾ATM（自動櫃員機）提領的需求。
此外，由於今天部分地區宣布停止上班，在票據交換方面，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，央行也督導台灣票據交換所，對於支票存款戶所發生的存款不足退票，以及因本次颱風遭受災害，致影響票款清償能力者，依據相關規定予以從寬處理。
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