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技嘉8月好成績 未來看耶誕新年買氣

2016-09-14  17:47

〔記者陳柔蓁／台北報導〕技嘉（2376）8月合併營收50.04億元，年增10.42%，交出連續第3個月成長、單月營收創今年新高的好成績。展望未來，因為英特爾處理器新品未發佈，還不能帶動主機板汰換潮，要看耶誕節與新年是否能刺激買氣。

資策會產業情報研究所（MIC）預估，因智慧行動裝置替代效應，今年全球桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦均呈現衰退，僅伺服器市場維持小幅成長。

主機板佔技嘉營收五成以上，去年出貨量是1710萬片；技嘉也認為主機板的出貨會穩定甚至小幅下滑，也因為全球PC零組件都生產過剩，應對之道是用高毛利產品提升獲利能力，並推出「XTREME GAMING電競認證」，打造高階品牌形象。

顯示卡佔技嘉營收兩成以上，去年出貨量是300萬片，由於虛擬實境技術正在發展，公司也評估該技術是「風險不高，獲利可期」，且電競的高畫質需求對於顯示卡的需求增溫，技嘉指出顯示卡部份能有成長機會。

技嘉營收剩下一成是伺服器、一成是電競筆電市場，因伺服器跟著客戶走，若客戶需求擴大，將有成長機會；電競筆電部份，加強在對賽事及玩家、隊伍的贊助，擴大知名度。

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  • 技嘉（2376）8月合併營收50.04億元。（記者陳柔蓁攝）

    技嘉（2376）8月合併營收50.04億元。（記者陳柔蓁攝）

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