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強颱莫蘭蒂襲台 全台83萬戶停電

強颱莫蘭蒂襲台，高屏地區災情嚴重，全台到下午5點已有83萬戶停電。（資料照，記者葉永騫攝）

2016-09-14  17:45

〔記者黃佩君／台北報導〕強颱莫蘭蒂襲台，高屏地區災情嚴重，全台到下午5點已有83萬戶停電，高雄、屏東分別仍有29、27萬戶停電中。目前台電已修復21萬戶，尚有約62.6萬戶停電中。

高雄目前有29萬戶停電，累積38萬戶停電，主要停電區域為大寮、林園、楠梓、鳳山，其中大寮目前仍有4萬戶停電，其餘也均有2萬多戶停電。屏東縣有27萬戶停電，累積共33萬戶停電，主要集中東港、萬丹、新園、枋寮，均各有2萬戶左右仍停電中。屏東市區也有1.4萬戶停電。

台南目前有5萬戶停電，累積停電8.2萬戶，集中安南區1.6萬戶、仁德9千多戶。而台東目前也有1.5萬戶停電，集中太麻里、東河。

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